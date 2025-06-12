Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

Присоединился к поздравлениям и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания. Нужно отметить, что в этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Оманом и Россией.