Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России.
Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой по Украине.
Ранее с Днем России президента и граждан РФ поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик отметил, что Российская Федерация сегодня на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.
А лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравляя Путина с праздником, назвал его «самым близким товарищем».
Присоединился к поздравлениям и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания. Нужно отметить, что в этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Оманом и Россией.