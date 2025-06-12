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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

Рубио заявил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой по Украине.

Ранее с Днем России президента и граждан РФ поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик отметил, что Российская Федерация сегодня на международной арене стоит на страже национальных интересов и выступает лидером движения за новый мировой порядок.

А лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравляя Путина с праздником, назвал его «самым близким товарищем».

Присоединился к поздравлениям и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Он пожелал им благополучия, здоровья и процветания. Нужно отметить, что в этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений между Оманом и Россией.