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Туристы из России застряли на юге Китая из-за мощного тайфуна

На острове Хайнань на юге Китая из-за тайфуна приостановлена работа аэропорта города Санья. Все запланированные вылеты, включая рейсы в Москву, Красноярск и другие российские направления были временно отменены. Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолёты в течение нескольких суток.

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Источник: Life.ru

Тайфун на китайском острове Хайнань. Видео © Telegram / SHOT.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, на побережье острова полностью прекращён доступ к пляжам. По периметру выставлены охранные посты, не допускающие отдыхающих к линии прибоя. Купание и прогулки вдоль берега запрещены.

На курортах ощущаются порывы сильного ветра. В отдельных районах фиксируются осадки. Обстановка остаётся напряжённой, поскольку стихия набирает силу. В связи с этим местные органы ввели четвёртый уровень чрезвычайного предупреждения — это минимальный в принятой в Китае четырёхступенчатой системе, но он предполагает усиленные меры безопасности.

Ранее в Турции британский турист заразился легионеллезом в отеле Кемера и был введён в состояние искусственной комы. На данный момент мужчина продолжает лечение, у него постоянная слабость, кашель, одышка.