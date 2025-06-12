Туристы из России застряли на юге Китая из-за мощного тайфуна

На острове Хайнань на юге Китая из-за тайфуна приостановлена работа аэропорта города Санья. Все запланированные вылеты, включая рейсы в Москву, Красноярск и другие российские направления были временно отменены. Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолёты в течение нескольких суток.