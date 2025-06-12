Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж новых автомобилей в России

Компания Toyota Tsusho Corporation официально опровергла информацию о возобновлении продаж новых автомобилей марки Toyota на российском рынке. В ответ на запрос РИА Новости представители компании заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.
В заявлении отмечается, что на текущий момент у корпорации нет планов по возобновлению поставок новых автомобилей в Россию.
Ранее СМИ сообщали, что дочерняя структура японского автогиганта Toyota в России возобновила продажи машин бренда на российском рынке. Отмечалось, что модели RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поступают с японских заводов. А вот Highlander и Camry поставляют с предприятия GAC Toyota, которое находится в китайском городе Гуанчжоу.