Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж новых автомобилей в России

Ранее СМИ сообщали, что дочерняя структура японского автогиганта Toyota в России возобновила продажи машин бренда на российском рынке. Отмечалось, что модели RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поступают с японских заводов. А вот Highlander и Camry поставляют с предприятия GAC Toyota, которое находится в китайском городе Гуанчжоу.