Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж новых автомобилей в России

Сообщения СМИ о возобновлении продаж Toyota в России не соответствуют действительности, заявили в компании.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Компания Toyota Tsusho Corporation официально опровергла информацию о возобновлении продаж новых автомобилей марки Toyota на российском рынке. В ответ на запрос РИА Новости представители компании заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в компании.

В заявлении отмечается, что на текущий момент у корпорации нет планов по возобновлению поставок новых автомобилей в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что дочерняя структура японского автогиганта Toyota в России возобновила продажи машин бренда на российском рынке. Отмечалось, что модели RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поступают с японских заводов. А вот Highlander и Camry поставляют с предприятия GAC Toyota, которое находится в китайском городе Гуанчжоу.