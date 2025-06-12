Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравляет жителей региона с Днем России

Сегодня Россия вновь проходит сложный исторический период. И от того, насколько мы будем сплоченными, насколько глубоко каждый из нас осознает необходимость самоотверженно служить Отечеству, честно и с полной самоотдачей трудиться на своем рабочем месте, зависит успех во всех сферах жизни и, прежде всего, в специальной военной операции.