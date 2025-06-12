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Нас заставляют принудительно экономить электричество: Кто из жителей Кишинева останется без света — публикуем адреса

Будут проводиться необходимые профилактические работы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сразу в 4 секторах столицы сегодня, 12 июня, не будет света.

Ботаника:

Албица, 8B, 12−14, 32, 15, Дечембриштилор, 3, 39−49, 49A, 32−34, 34A, 38−42, 46−50, 54A, С. Мурафа, 33−37, 41, 34−38 — с 09:00 до 17:00.

Буюканы:

Г. Кодряну, 1−9, 2−12, Корнулуй, 5, 5/2, 7, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/2, 11/1, 13/1, 13/2, 13/4, 17, 22, 23, 24, Д. Таберей, 2−24, 24/1, 28A, 38, 38A, 17, 17/1, 19, 21, 21 блок 4, 25−41, Дурлешть, 11, Тоамней, 1−7, В. Лупу, 59/1, 61−69, 73, 81v, 85H, Вовинцень, 1/1, 3, 3V, 4, 5−9, 6−14 — с 09:00 до 16:00.

Центр:

Мелестиу, 18A, 20−22, 22a, 22A, 24 — с 08:50 до 16:00.

Миорица, 5/3 — с 09:30 до 13:30.

Миорица, 3/1 — с 13:30 до 16:15.

Рышкановка:

Дойна, 191, 191/1, 193, 193/3, 195−199, 199/1, 199/3 — с 09:20 до 16:00.

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