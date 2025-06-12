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Умер актер Харрис Юлин, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом»

На 88-м году жизни скончался американский актер Харрис Юлин, снимавшийся в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями» и «Тренировочный день». Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в журнале People со ссылкой на представителя артиста.

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На 88-м году жизни скончался американский актер Харрис Юлин, снимавшийся в фильмах «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями» и «Тренировочный день». Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в журнале People со ссылкой на представителя артиста.

— Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке. Ему было 87 лет, — уточнили в материале.

Многие телезрители хорошо знают актера по его ролям в полнометражном фильме «Мистер Бин» и в нескольких сериалах, в числе которых «Озарк».

Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе. Карьера артиста стартовала в 1963 году с театральных ролей.

Через семь лет актер дебютировал как театральный режиссер и впервые принял участие в съемках фильма. За свою карьеру Юлин успел сняться в более чем ста картинах и телесериалах, добавили в издании.