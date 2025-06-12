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Почти 30 тонн заражённых томатов уничтожили в Приморье в этом году

Китайские томаты регулярно привлекают внимание Россельхознадзора из-за карантинных заболеваний.

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Источник: Unsplash

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в регион крупной партии свежих томатов из Китая. Сообщила об этом пресс-служба ведомства.

На фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» был проведён досмотр партии овощей, общий вес которой составлял 24,8 тонны. В ходе проверки специалисты отобрали образцы томатов, перцев и баклажанов для последующего лабораторного анализа. Исследования проводились в Дальневосточном филиале ФГБУ «ВНИИКР», подведомственном Россельхознадзору.

Результаты лабораторных тестов подтвердили наличие в 8,6 тонны томатов опасного для стран Евразийского экономического союза вируса коричневой морщинистости плодов томата. В связи с этим решением управления от 10 июня ввоз заражённой части партии был запрещён. По выбору владельца продукция подлежит уничтожению.

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора уже восемнадцать раз выявляли этот вирус в томатах, а также в остром и сладком перце, поступавших из КНР. Общий объём уничтоженной заражённой продукции за этот период составил 27,5 тонны.