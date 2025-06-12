Замминистра Здравоохранения РФ Вадим Ваньков высоко оценил цифровую трансформацию медицины в Башкирии

— Мы считаем, что Башкирия является одним из лидеров в цифровой информации здравоохранения и занимает лидирующие позиции по многим направлениям, — отметил Вадим Ваньков. — Развитие ФАПов и цифровизация для нас — ключевые направления. Все направлено на то, чтобы создать соответствующие инструменты для выявления заболеваний на ранних стадиях. Конечно, есть ряд направлений, которые требуют дальнейшего развития. В первую очередь — это сервис для граждан, медицинские документы, а также новые виды, которые появляются. В настоящий момент мы обсуждаем в рамках концепции жизненных ситуаций дополнительные сервисы, которые позволят упростить взаимодействие граждан с системой здравоохранения.