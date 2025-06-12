Замминистра Здравоохранения РФ Вадим Ваньков высоко оценил цифровую трансформацию медицины в Башкирии

Башкирию посетил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. Высокая оценка, данная работе Минздрава Башкирии, подтвердила: регион не только выполняет, но и перевыполняет ключевые показатели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Особое внимание уделили цифровизации, где республика демонстрирует высокие результаты.
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ.
Центральным звеном такой трансформации стал проект «Цифровой контур», реализованный в 2019—2024 годах. Благодаря этому медицинские организации получили современное оборудование, программное обеспечение и вычислительные мощности. Но главное — была создана единая цифровая экосистема. С 2013 года все медучреждения Башкирии работают в Государственной информационной системе здравоохранения (ГИСЗ РБ), которая сегодня объединяет 205 организаций, 32 тысячи пользователей и 4,5 млн электронных медкарт. Это одна из самых масштабных платформ в России по глубине внедрения и охвату.
В Реестр электронных медицинских документов (РЭМД) передано более 170 млн структурированных данных. Фото: Минздрав РБ.
Особую гордость — интеграция с федеральной системой. В Реестр электронных медицинских документов (РЭМД) передано более 170 млн структурированных данных, причем динамика роста весьма достойная: если в 2019 году их было всего 260, то в 2024-м — уже 73 млн. Это реальные доказательства эффективности цифровых решений.
Один из самых ярких примеров — новая система скорой помощи, запущенная в 2024 году. Благодаря автоматическому геопозиционированию, трекингу бригад и интеграции с данными о свободных койках время обслуживания вызовов сократилось с 55 до 40 минут, а доля бригад, прибывающих за 20 минут, выросла до 96,2%.
Не менее важен проект «Цифровой ФАП» для самых отдаленных сел. Фельдшеры теперь могут дистанционно открывать больничные, выписывать рецепты и даже проводить ЭКГ с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Для обучения медиков был разработан «Стандарт фельдшера», оптимизирующий их работу.
Существенным прорывом стало внедрение искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют медицинские снимки, выявляя патологии за минуты вместо часов, прогнозируют риски заболеваний на основе 64,2 млн документов, а голосовой помощник контакт-центра записывает пациентов к врачу без участия оператора.
«БАШКИРИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».
Фельдшеры теперь могут дистанционно открывать больничные, выписывать рецепты и даже проводить ЭКГ с помощью алгоритмов ИИ. Фото: Минздрав РБ.
Видеоаналитика в регистратурах сократила очереди на 12%, а инциденты — на 57%. При этом безопасность данных остается приоритетом: защищенный контур на базе VipNet и переход на отечественное ПО снижают риски к минимуму.
Как отметил замминистра Минздрава РФ, Вадим Ваньков, Башкирия идет в ногу со временем и задает стандарты цифрового здравоохранения.
— Мы считаем, что Башкирия является одним из лидеров в цифровой информации здравоохранения и занимает лидирующие позиции по многим направлениям, — отметил Вадим Ваньков. — Развитие ФАПов и цифровизация для нас — ключевые направления. Все направлено на то, чтобы создать соответствующие инструменты для выявления заболеваний на ранних стадиях. Конечно, есть ряд направлений, которые требуют дальнейшего развития. В первую очередь — это сервис для граждан, медицинские документы, а также новые виды, которые появляются. В настоящий момент мы обсуждаем в рамках концепции жизненных ситуаций дополнительные сервисы, которые позволят упростить взаимодействие граждан с системой здравоохранения.
Дальнейшие планы включают расширение телемедицины, новые сервисы на основе ИИ и полную миграцию на российское ПО. Результаты республики — доказательство того, что цифровая трансформация в медицине работает, когда за ней стоит четкая стратегия и грамотная реализация.
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