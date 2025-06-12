Когда будет пятница, 13-е в 2025 году и почему этот день считается плохим

Также в этот день разгромили орден тамплиеров — средневековых рыцарей-крестоносцев. 13 октября 1307 года, в пятницу, во Франции по приказу короля Филиппа IV произошли массовые аресты всех членов ордена. Тамплиеры располагали значительными средствами. Их укрепленные замки имели славу самых надежных хранилищ для драгоценностей. Это стало причиной конфликта со светскими властями. Филипп IV приказал распространить слух, будто тамплиеры прибегают к черной магии. Рыцари ордена были заключены в темницы по обвинению в колдовстве и ростовщичестве, а французский король стал владельцем их сокровищ.