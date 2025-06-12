Закон о запрете цензуры в СССР приняли 35 лет назад

Безусловный партийный контроль над прессой и культурой был столпом советской власти, без которого она не мыслила свое существование. Когда однажды при Брежневе встал вопрос об отмене цензуры, дальновидный товарищ Суслов сказал: «От отмены цензуры в Чехословакии до ввода наших танков прошел год. Чьи танки и когда мы будем вводить в Москву?» Он не ошибся. В 1990 году приняли новый закон о печати, который окончательно уничтожил «царство лжи» и открыл людям глаза на то, в какой стране они живут. Но вместе с отменой цензуры рухнул и весь Советский Союз.