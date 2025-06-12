Как мы в погоне за здоровьем выбираем опасную воду

До пандемии было немногим лучше. Отбор проб воды на производстве предприниматели должны осуществлять сами. Они же проводят контроль безопасности. Воду проверяют на содержание микроорганизмов, бактерий, на основные тяжелые металлы. Должны проверять на радиацию. Но как вы себе представляете проверку всей воды в каждой партии на все в условиях небольшого производства? А они небольшие. Известные марки воды производят на разных точках. Если вода берется из скважины, то обычно к источнику подгоняют цистерны, которые потом развозят воду по точкам розлива. Цистерны нужно регулярно мыть. Если вы на даче носили воду в бутылках, то должны знать, что через 5−7 дней стены на этих бутылках без мытья с моющим средством «зацветают». Так же — с цистернами.