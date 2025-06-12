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Ко Дню России школьникам Красноярского края вручили паспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовали праздничные мероприятия ко Дню России.

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Источник: Единая Россия

В рамках празднования партийцы края вручили школьникам региона паспорта в торжественной обстановке.

Так, 8 школьников Железнодорожного района Красноярска получили свои паспорта граждан Российской Федерации. Мероприятие традиционно прошло в Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело». Главный документ ребятам вручили заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Лилия Хлынова и начальник отдела по вопросам миграции ОП № 7 Ольга Жакова. Вместе с паспортом ребятам также вручили Конституцию РФ и памятные значки. После этого школьники хором произнесли торжественное обещание, сфотографировались и отправились на экскурсию по волонтёрскому центру.

Партийцы Бирилюсского округа также приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню России в районном Доме культуры села Новобирилюссы. На мероприятии состоялась торжественная церемония вручения паспортов участникам Всероссийской программы «Мы — граждане России», организатором которой является Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Паспорта вручил и торжественно поздравлял первый заместитель главы Бирилюсского района Антон Желонкин.

Кроме того, в штабе общественной поддержки «Единой России» в рамках партийной акции «Я — гражданин!» состоялось вручение паспортов юным красноярцам.

Отметим, праздничные мероприятия проходят во всех территориях Красноярского края.

Патриотическое воспитание, сохранение традиционных культурных и семейных ценностей — важное направление народной программы партии «Единая Россия».