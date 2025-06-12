Ко Дню России школьникам Красноярского края вручили паспорта

Так, 8 школьников Железнодорожного района Красноярска получили свои паспорта граждан Российской Федерации. Мероприятие традиционно прошло в Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело». Главный документ ребятам вручили заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Лилия Хлынова и начальник отдела по вопросам миграции ОП № 7 Ольга Жакова. Вместе с паспортом ребятам также вручили Конституцию РФ и памятные значки. После этого школьники хором произнесли торжественное обещание, сфотографировались и отправились на экскурсию по волонтёрскому центру.