Ко Дню России школьникам Красноярского края вручили паспорта

В рамках празднования партийцы края вручили школьникам региона паспорта в торжественной обстановке.
Так, 8 школьников Железнодорожного района Красноярска получили свои паспорта граждан Российской Федерации. Мероприятие традиционно прошло в Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело». Главный документ ребятам вручили заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Лилия Хлынова и начальник отдела по вопросам миграции ОП № 7 Ольга Жакова. Вместе с паспортом ребятам также вручили Конституцию РФ и памятные значки. После этого школьники хором произнесли торжественное обещание, сфотографировались и отправились на экскурсию по волонтёрскому центру.
Партийцы Бирилюсского округа также приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню России в районном Доме культуры села Новобирилюссы. На мероприятии состоялась торжественная церемония вручения паспортов участникам Всероссийской программы «Мы — граждане России», организатором которой является Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Паспорта вручил и торжественно поздравлял первый заместитель главы Бирилюсского района Антон Желонкин.
Кроме того, в штабе общественной поддержки «Единой России» в рамках партийной акции «Я — гражданин!» состоялось вручение паспортов юным красноярцам.
Отметим, праздничные мероприятия проходят во всех территориях Красноярского края.
Патриотическое воспитание, сохранение традиционных культурных и семейных ценностей — важное направление народной программы партии «Единая Россия».