В Красноярске 12 июня подведут итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства

Сегодня, 12 июня, завершается онлайн-голосование, в рамках которого жители Красноярского края выбирают общественные пространства для благоустройства в следующем, 2026 году. У горожан еще есть возможность внести свой вклад в формирование облика своего города, проголосовав за объект, который хотелось бы изменить к лучшему.