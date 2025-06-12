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В Красноярске 12 июня подведут итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства

Благоустройство на выбранных жителями объектах запустят в 2026 годуСегодня, 12 июня, завершается онлайн-голосование, в рамках которого жители Красноярского края выбирают общественные пространства для благоустройства в следующем, 2026 году.

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Благоустройство на выбранных жителями объектах запустят в 2026 году.

Сегодня, 12 июня, завершается онлайн-голосование, в рамках которого жители Красноярского края выбирают общественные пространства для благоустройства в следующем, 2026 году. У горожан еще есть возможность внести свой вклад в формирование облика своего города, проголосовав за объект, который хотелось бы изменить к лучшему.

Отметим, что с 21 апреля неравнодушные красноярцы принимали участие в выборе территорий, которые требуют преобразования. Из 14 представленных объектов семь получат финансирование и будут приведены в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В списке объектов — парки, скверы, набережные и другие общественные зоны, нуждающиеся в обновлении и улучшении. Каждый житель, начиная с 14 лет, может проголосовать за свое любимое место отдыха на портале «Госуслуг».

Онлайн-голосование дает возможность каждому высказать свое мнение и выбрать те объекты, которые действительно нуждаются в улучшении.

Напомним, ранее сообщалось, какие мероприятия запланированны в Красноярске в День России 12 июня.