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В Ростове 12 июня ожидается солнечная и жаркая погода

В четверг в Ростове воздух прогреется до +28.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 июня, в Ростове воздух прогреется до +28 градусов. Солнечная погода сохранится на протяжении всего дня. Об этом дончан предупреждают синоптики.

В утренние часы столбик термометра покажет до +17 градусов. Но ближе к обеду температура поднимется до +28. В вечернее время станет немного прохладней — +21 градус.

На протяжении всего дня юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.

Отметим, что солнечная погода сохранится и на выходных. Однако на следующей неделе в донскую столицу придут дожди.