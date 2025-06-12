Теперь официально: в лагере «Орленок» под Омском отравились 40 детей

О вспышке кишечного заболевания в лагере стало известно 6 июня. Дети жаловались на тошноту, слабость и диарею. На ситуацию отреагировал губернатор региона Виталий Хоценко, сообщивший в своем телеграм-канале об отправленных в «Орленок» медиках для выяснения причин произошедшего. В тот же день из лагеря были госпитализированы четверо детей. На следующий день в СУ СКР по Омской области сообщили уточненное количество заболевших — 11 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор на основании проведенных анализов отчитался — причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Спустя три дня, 9 июня, стало известно о досрочном прекращении первой смены с целью проведения дезинфекции учреждения.