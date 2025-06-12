ЖКХ объяснило, зачем мусорные контейнеры закапывают в землю под Минском

В Беларуси в некоторых городах меняют систему сбора мусора и переходят на подземные контейнеры. О таком примере в Заславле рассказала газета pristalica.by.
Как объяснили в Минрайтеплосети, в Заславле готовят масштабную модернизацию системы сбора отходов, в рамках которой наземные контейнеры заменятся современными заглубленными емкостями.
— За основу взят проект Солигорска, где подобная система уже доказала свою эффективность, — прокомментировал замдиректора Минрайтеплосети по санитарной очистке Александр Мякинник.
На первом этапе в Заславле будет определено 14 подземных точек. При этом под сбор обычного мусора установят пятикубовые емкости, а для раздельного сбора вторсырья: бумаги, пластика и стекла, будут устанавливаться контейнеры объемом три кубометра.
При этом особое внимание уделят крупногабаритным отходам в районах с частной застройкой. Например, в микрорайоне «Дехновка», будут устанавливать контейнеры на восемь кубомеров.
Для сбора отходов из заглубленных емкостей город будет получать специальные МАЗы с подъемниками. Краном-манипулятором коммунальная техника будет извлекать емкости с мусором для его вывоза. Первый такой коммунальный грузовик Заславль получит уже в ближайшую неделю, а второй — в сентябре.
В подструктуре ЖКХ объяснили, что заглубленные контейнеры для сбора мусора более эстетичны, чем, например, наземные. Но, увы, пока не столь долговечны, так как баулы производят из синтетической ткани, которая может повреждаться, например, стеклом. Поэтому для бесплатного вывоза крупногабаритного мусора горожанам предлагают оставлять заявки по телефону в Минрайтеплосетях.
Еще отмечается, что после установки современных заглубленных контейнеров тарифы для населения на сбор твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов в Заславле не изменятся.
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