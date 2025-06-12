ЖКХ объяснило, зачем мусорные контейнеры закапывают в землю под Минском

В подструктуре ЖКХ объяснили, что заглубленные контейнеры для сбора мусора более эстетичны, чем, например, наземные. Но, увы, пока не столь долговечны, так как баулы производят из синтетической ткани, которая может повреждаться, например, стеклом. Поэтому для бесплатного вывоза крупногабаритного мусора горожанам предлагают оставлять заявки по телефону в Минрайтеплосетях.