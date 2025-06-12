Появились первые в истории снимки южного полюса Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ЕКА) совместно с NASA, впервые в истории запечатлел южный полюс Солнца. Об этом сообщили представители пресс-службы ЕКА.
«Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного — прим. ред.) полюса Солнца», — отметил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.
По его словам, Солнце является ближайшей к Земле звездой, источником жизни и потенциальной угрозой для современных энергетических систем на нашей планете и в космосе. Понимание его функционирования и прогнозирование его поведения имеет решающее значение, подчеркнул ученый.
Зонд Solar Orbiter смог получить детальные изображения магнитного поля, фотосферы и короны Солнца. Для получения изображений использовались три формирователя: гелиосейсмический (PHI) и поляриметрический, спектральный формирователь для корональной среды (SPICE) и формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI).
Информация, полученная в ходе миссии, поможет ученым глубже понять динамику материи во внешних слоях Солнца и обнаружить новые явления, включая полярные газовые вихри. ЕКА планирует опубликовать подробные данные о перелете Solar Orbiter от северного к южному полюсу Солнца к октябрю.
Ранее сообщалось, что туристическую миссию на МКС отложили из-за утечки кислорода в ракете Falcon.