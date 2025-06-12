Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» нанесли точечные удары по сети украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточняется в сообщении, эти объекты находились в глубине обороны противника и использовались для координации действий разведывательных и ударных БПЛА. После получения точных координат цели были уничтожены вместе с личным составом ВСУ.
Кроме того, расчёт 240-мм миномёта «Тюльпан» группировки войск «Восток» нанёс удар по фортификационным сооружениям, в которых украинские военнослужащие прятали технику и боеприпасы.
Также артиллеристам удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» калибром 155 мм. Её обнаружили силы воздушной разведки 35-й общевойсковой армии. Дополнительно операторы дронов выявили рядом скрытый склад боеприпасов. В результате прямого попадания орудие было уничтожено с последующей детонацией боекомплекта.
Кроме того, в Херсонской области FPV-дроны 49-й общевойсковой армии поразили наблюдательный пункт ВСУ, оборудованный в заброшенном здании.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 44 украинских БПЛА над трема регионами России.