Жители Кишинева и пригородов останутся без воды на целый день: Рассказываем, кому не повезло

Так, с 13:30 до 16:15 воды не будет в столице по адресам: ул. Миорица, 3/1, 3/2, 3/10, 3/11, 7/1. С 09:00 до 18:00 без воды останутся потребители, проживающие по ул. Гренобле, 124, 126, 128, 130 (в том числе с дробью).