Жители Кишинева и пригородов останутся без воды на целый день: Рассказываем, кому не повезло

Некоторые жители Кишинёва и двух пригородов останутся в четверг, 12 июня, без воды.
Информация для потребителей от поставщика услуги.
Так, с 13:30 до 16:15 воды не будет в столице по адресам: ул. Миорица, 3/1, 3/2, 3/10, 3/11, 7/1. С 09:00 до 18:00 без воды останутся потребители, проживающие по ул. Гренобле, 124, 126, 128, 130 (в том числе с дробью).
С 09:00 до 18:00 отключения запланированы в Кодру по улицам: Костюжень, Жубилиарэ, М. Журавел, Сф. Ион, Сф. Петру, Сф. Павел, Плаюлуй, А. Гохберг.
Без воды окажутся и некоторые жители Гидигича: ул. Миорица, М. Эминеску, 1−5. А. чел Бун, В. Омулуй, Дачия.
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