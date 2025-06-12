Шторм в праздники: прогноз магнитной бури на 13 июня 2025

В ближайшие дни ожидается повышенный риск геомагнитного шторма.
Наступили долгожданные длинные выходные. С 12 по 15 июня жители России будут отдыхать — но Солнце может омрачить праздники для всех метеозависимых людей. Уже 13 числа вероятность магнитной бури стремительно полетит вверх. URA.RU рассказывает, чего ждать от геомагнитной активности 13 июня 2025 года.
Солнечная активность 13 июня 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, за последние несколько суток индекс солнечной активности вырос: сейчас он составляет 5.5 баллов из 10 возможных. За последние сутки эксперты зафиксировали на поверхности звезды три небольшие вспышки класса С.
Но при этом ученые подчеркивают, что Солнце прошло свой пиковый цикл, и в ближайшее время солнечная активность начнет постепенно снижаться. Несмотря на возможные всплески, звезда вошла в фазу спада солнечного цикла на ближайшие годы. «В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые 2−3 года после прохождения верхней точки», — добавили в Лаборатории солнечной активности.
Магнитная буря 13 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
По прогнозам ученых, в пятницу, 13 июня, магнитосфера Земли останется спокойной. Эксперты предполагают, что уровень геомагнитной активности будет держаться на «зеленом» уровне в течение всего дня. При этом ученые оценивают возможность слабых возмущений в 40%.
Нельзя исключать и вероятность магнитных бурь. Пик геомагнитной активности, по предварительному прогнозу, ожидается на 15 число, но 13 июня риск шторма также возрастет — его оценивают в 36%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Ученые ожидают следующую сильную магнитную бурю уже в конце длинных выходных — 15 июня. Затем ожидается спокойная неделя: с 16 по 23 число геомагнитная активность останется на «зеленом» уровне. А вот уже 24−25 июня на Землю вновь обрушится геомагнитный шторм, после которого еще несколько дней магнитосфера планеты останется возбужденной.
В июле эксперты прогнозируют всплеск геомагнитной активности 10−11 числа. Но нужно учитывать, что прогноз на такой длинный срок может оказаться неточным. Поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять то, чего ждать от геомагнитной активности, на ближайшие дни.
Как метеозависимым спастись от шторма.
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Магнитные бури сильнее всего воздействуют на людей старше 50 лет, а также на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем и сосудами или скачками давления. Однако метеочувствительность может проявиться у любого — по данным исследований, около 30% людей в мире реагируют на изменения в магнитосфере.
Специального препарата от метеозависимости не существует, поэтому лучший способ снизить неприятные симптомы — скорректировать образ жизни: сбалансированно питаться, исключить вредные привычки, соблюдать режим сна и добавить умеренные физические нагрузки. Это укрепит организм и повысит его устойчивость к внешним воздействиям, включая геомагнитные колебания.
Но если даже здоровый образ жизни не помогает, стоит обратиться к врачу и проверить здоровье. Иногда такая чувствительность может указывать на скрытые заболевания, о которых человек не подозревает.