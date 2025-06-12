Шторм в праздники: прогноз магнитной бури на 13 июня 2025

Но при этом ученые подчеркивают, что Солнце прошло свой пиковый цикл, и в ближайшее время солнечная активность начнет постепенно снижаться. Несмотря на возможные всплески, звезда вошла в фазу спада солнечного цикла на ближайшие годы. «В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые 2−3 года после прохождения верхней точки», — добавили в Лаборатории солнечной активности.