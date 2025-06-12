Звездный коуч Тлиашинова имеет налоговую задолженность в 470 млн рублей

На прошлой неделе звездного коуча объявили в межгосударственный розыск. По словам адвоката Андрея Алешкина, суд заочно арестовал Тлиашинову по делу о неуплате налогов. По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год женщина вела семинары и тренинги.