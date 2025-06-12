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Звездный коуч Тлиашинова имеет налоговую задолженность в 470 млн рублей

На прошлой неделе бизнес-тренера Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск.

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Источник: Аргументы и факты

Бизнес-тренер Инна Тлиашинова имеет задолженность по налогам на сумму в 470 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Обвиняемая Тлиашинова имеет налоговую задолженность перед ФНС в размере 469 млн 477 тыс. 988 рублей», — уточнил собеседник агентства.

На прошлой неделе звездного коуча объявили в межгосударственный розыск. По словам адвоката Андрея Алешкина, суд заочно арестовал Тлиашинову по делу о неуплате налогов. По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год женщина вела семинары и тренинги.

Напомним, уроженка Ростовской области позиционирует себя как личный психолог российских знаменитостей.

Ранее сообщалось, что заочно арестованный блогер Гусейн Гасанов может вернуться в Россию.