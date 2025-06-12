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Володин поздравил граждан с Днем России

В России живут талантливые и трудолюбивые люди, отметил спикер ГД.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днем России. Он подчеркнул, что в РФ живут самые героические и талантливые люди.

«С Днём России! У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем!» — заявил он в ролике, который был опубликован в его Telegram-канале.

Председатель Госдумы также добавил, что страна должна быть только сильной.

«Победа будет за нами!» — сказал Володин.

Ранее граждан РФ с Днем России от лица американского народа поздравил государственный секретарь США Марко Рубио.