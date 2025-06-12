В Омске 18-летний юноша и 16-летняя девушка врезались друг в друга на мотоциклах

Дорожное происшествие между двумя мотоциклами произошло в районе 9 утра в Ленинском округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель питбайка не имел права на управление своего транспортного средства, но при этом спокойно разъезжал по омским дорогом. По итогу, в районе пересечения улиц Чередовая и Удалова, он врезался в скутер под управлением 16-летней девушки. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась девочке, отметили в ведомстве.