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В Омске 18-летний юноша и 16-летняя девушка врезались друг в друга на мотоциклах

После «романтического» ДТП омичке понадобилась медицинская помощь.

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Источник: Комсомольская правда

Об аварии с участием питбайка и скутера сообщили сегодня, 12 июня, в Госавтоинспекии Омской области.

Дорожное происшествие между двумя мотоциклами произошло в районе 9 утра в Ленинском округе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 18-летний водитель питбайка не имел права на управление своего транспортного средства, но при этом спокойно разъезжал по омским дорогом. По итогу, в районе пересечения улиц Чередовая и Удалова, он врезался в скутер под управлением 16-летней девушки. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась девочке, отметили в ведомстве.