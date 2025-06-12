Долг заочно арестованной Инны Тлиашиновой увеличился до 470 миллионов рублей

29 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Тлиашинова задолжала российской налоговой около полумиллиарда рублей. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий на следующий день рассказала, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении коуча — за ней на тот момент числился долг по налогам на общую сумму 431 миллион рублей.