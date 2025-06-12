ТАСС: три рейса во Внуково и Шереметьево перенаправлены в другие аэропорты

Три пассажирских борта, которые летели в столичные аэропорты Шереметьево и Внуково, сели в других воздушных гаванях. Об этом со ссылкой на справочные службы аэропортов сообщает ТАСС.
Так, рейс из Даламана, пунктом прилета которого должно было стать Внуково, в итоге сел в питерском аэропорту Пулково. А в Шереметьево не приземлились самолеты, летевшие из Белграда и Антальи. Первый лайнер также направили в Пулково, второй сел в Домодедово.
Напомним, работа подмосковных аэропортов Шереметьево и Внуково была временно ограничена Росавиацией. Воздушные гавани не отправляли и не принимали авиарейсы с 01:35 12 июня. Режим ограничений действовал более часа, а позже вернулся к привычному режиму работы.
Ранее в столичных аэропортах также были введены временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Меры безопасности действовали 10 июня с 01:10. Ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.