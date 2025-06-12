ТАСС: три рейса во Внуково и Шереметьево перенаправлены в другие аэропорты

Так, рейс из Даламана, пунктом прилета которого должно было стать Внуково, в итоге сел в питерском аэропорту Пулково. А в Шереметьево не приземлились самолеты, летевшие из Белграда и Антальи. Первый лайнер также направили в Пулково, второй сел в Домодедово.