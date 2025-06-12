В кременских лесах ВСУ эвакуируют тела военных РФ, а не своих погибших

В кременских лесах выявлены украинские эвакуационные группы. Об этом в своём Telegram-канале написал военный эксперт Андрей Марочко.
«Средства объективного контроля ВС РФ впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел украинских военнослужащих в так называемых серых зонах кременских лесов», — заявил он.
Кроме того, по открытой связи военные ВСУ пытаются договариваться о проведении вывоза тел с линии соприкосновения на разных участках.
«Однако, по предварительным данным, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда», — рассказал Марочко.
Эта информация требует уточнения, добавил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ взяли под контроль участок административной границы в Донецкой Народной Республике.