Национальный мессенджер против Telegram: будут ли власти блокировать проект Дурова

В России предложили заблокировать Telegram в угоду российскому мессенджеру Max.
Мессенджер Telegram вновь оказался в центре внимания — на этот раз не со стороны Роскомнадзора, а из-за применения более тонких методов «перенаправления» интернет-трафика. В России предложили замедлить или полностью заблокировать его работу. По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко это поможет стимулировать пользователей переходить на отечественный мессенджер Max (Макс). Насколько высока вероятность, что Telegram действительно заблокируют в РФ и чем так примечателен российский аналог Макс — подробности в материале URA.RU.
Почему в России могут снова заблокировать Telegram.
Идея о новой блокировке Telegram пока не так распространена Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Власти РФ могут рассмотреть возможность замедления либо полную блокировку мессенджера Telegram с целью стимулирования пользователей к переходу на отечественную платформу Max. Об этом рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Рано или поздно все перейдут туда [на мессенджер Max]. Тут вопрос скорости перехода: принудительно быстро или спокойно медленно», — сказал Клименко в эфире программы «Соловьев Live».
Он отметил, что использование российской платформы в будущем неизбежно, однако методы достижения этой цели пока не определены. По его словам, руководство страны может принять как радикальные, так и поэтапные меры внедрения отечественной разработки.
Насколько сейчас реальна блокировка Telegram.
Введение национального многофункционального сервиса в России не станет причиной блокировки Telegram, при условии, что мессенджер будет действовать в рамках российского законодательства. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — отметил Горелкин в своем telegram-канале.
Ранее Telegram уже блокировали.
В апреле 2018 года в России началась блокировка TelegramФото: Денис Моргунов © URA.RU.
В 2018 году мессенджер уже попадал под блокировку. Это было связано с тем, что площадка отказалась предоставить ключи дешифровки пользовательской переписки в установленный срок.
Российские операторы связи начали процесс ограничения доступа к мессенджеру 16 апреля 2018 года. В ответ на это Telegram предпринимал попытки обойти блокировку, регулярно обновляя IP-адреса, используемые для подключения к сервису. Ограничения сняли лишь в июне 2020 года.
В Иране и Китае Telegram заблокированФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Кроме того, например, в Иране доступ к Telegram был ограничен с 2018 года, однако пользователи по-прежнему используют этот мессенджер, испоьлзуя VPN-сервисы. В Китае работа Telegram полностью заблокирована, что способствовало дальнейшему укреплению национальных платформ для обмена сообщениями. В России уже сформировался устойчивый механизм перехода пользователей с таких зарубежных сервисов, как YouTube на отечественные аналоги.
Какие преимущества у мессенджера Max.
Мессенджер Max планируют интегрировать с сервисом «Госуслуги’Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
В начале июня правительство России одобрило законопроект, предусматривающий создание новой цифровой платформы, предназначенной для многофункционального обмена данными. По задумке разработчиков, Max интегрирует в себе возможности мессенджера, а также ряд сервисов, ориентированных на предоставление государственных и муниципальных услуг, сообщил Горелкин.
«Перед многофункциональным сервисом обмена информацией стоит амбициозная задача стать лучше всех своих конкурентов. Например, обеспечить более высокое качество звонков, чем WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России — прим. URA.RU), и реализовать возможность вести каналы, как в Telegram (но гарантировать их читателям достоверность). А главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами», — написал парламентарий у себя в telegram-канале.
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Кроме того, система Макс предоставляет возможность идентификации личности с помощью цифрового удостоверения, что устраняет потребность в использовании бумажных документов при бронировании жилья, подтверждении возраста и других аналогичных процессах. В перспективе планируется расширение функционала платформы за счет интеграции образовательных сертификатов, водительских удостоверений и медицинских полисов. Принятая законодательная инициатива официально наделяет государственные органы правом применять данный сервис для взаимодействия с гражданами. Министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал официальный запуск мессенджера Max с полным функционалом к осени 2025 года.