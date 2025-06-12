Национальный мессенджер против Telegram: будут ли власти блокировать проект Дурова

Мессенджер Telegram вновь оказался в центре внимания — на этот раз не со стороны Роскомнадзора, а из-за применения более тонких методов «перенаправления» интернет-трафика. В России предложили замедлить или полностью заблокировать его работу. По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко это поможет стимулировать пользователей переходить на отечественный мессенджер Max (Макс). Насколько высока вероятность, что Telegram действительно заблокируют в РФ и чем так примечателен российский аналог Макс — подробности в материале URA.RU.