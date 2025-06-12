Врач рассказал, из-за чего может болеть поясница

Боль в пояснице может быть обусловлена множеством факторов, включая проблему с почками.
Боль в пояснице является весьма распространенным симптомом и в большинстве случаев не связана с заболеваниями почек. Об этом рассказал врач уролог-андролог Алексей Шкабурин.
«Боли в пояснице — чрезвычайно распространенный симптом, который в подавляющем большинстве случаев не связан с почками. Наиболее частая причина — это мышечно-скелетные проблемы, вызывающие боли в пояснице и спине, включают растяжение мышц или связок поясницы», — сказал Шкабруин в разговоре с порталом «Здоровье Mail.ru».
Кроме этого, врач выделил еще несколько категорий: неврологические проблемы, гинекологические проблемы у женщин, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Причиной также могут служить опухоли, инфекции позвоночника, аневризма аорты. Однако, по словам медспециалиста, в ряде случаев боль в пояснице все же может быть связана с вопросом функционирования почек.
В связи с этим важно обращать внимание на специфику болевых ощущений в области почек, а также на сопутствующие проявления. К ним относятся изменения или нарушения мочеиспускания, повышение температуры тела — зачастую до высоких значений и с ознобом, появление слабости, быстрой утомляемости, тошноты и рвоты. Кроме того, возникновение отеков, особенно на лице и нижних конечностях, может свидетельствовать о нарушении функции почек, что нередко может привести к болям в поясничной зоне.
Ранее специалисты отмечали, что с наступлением жаркой погоды увеличивается нагрузка на почки из-за повышения потребления жидкости и учащения случаев мочекаменной болезни. В летний сезон урологи фиксируют рост числа пациентов с болями в пояснице, связанными с движением конкрементов (твердые формирования, образованные из солей — прим. URA.RU) в почках, что совпадает с сезонным обострением хронических заболеваний на фоне жары.