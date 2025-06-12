Врач рассказал, из-за чего может болеть поясница

В связи с этим важно обращать внимание на специфику болевых ощущений в области почек, а также на сопутствующие проявления. К ним относятся изменения или нарушения мочеиспускания, повышение температуры тела — зачастую до высоких значений и с ознобом, появление слабости, быстрой утомляемости, тошноты и рвоты. Кроме того, возникновение отеков, особенно на лице и нижних конечностях, может свидетельствовать о нарушении функции почек, что нередко может привести к болям в поясничной зоне.