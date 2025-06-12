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Красноярцы на сутки застряли в Китае из-за тайфуна

Для красноярцев на сутки перенесли вылет в Китай в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Как создавалась новая Россия
Источник: Freepik

Для красноярцев на сутки перенесли вылет в Китай в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы «Аэрофлота».

В настоящее время задержаны пассажирские лайнеры авиакомпании «Россия» — FV6623 и FV6624. Первый должен был доставить пассажиров из Красноярска в китайский город Санья, а второй привезти туристов обратно в краевую столицу.

Оба рейса перенесли на сутки — с 12 на 13 июня. По новому расписанию, из Саньи в Россию пассажиры должны вылететь в 4:35, а из Красноярска в Китай в 21:10.

«Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании», — заявили в «Аэрофлоте».

Ситуация с задержкой рейсов коснулась не только красноярцев. Из-за того, что аэропорт в Санье закрыли, жители Москвы, Уфы, Хабаровска, Казани и Новосибирска также не смогли вовремя вылететь в нужном им направлении.

Накануне Министерство водного хозяйства Китая объявило четвертый уровень экстренного реагирования из-за угрозы наводнения в южных и юго-восточных районах страны в связи с приближением тайфуна.