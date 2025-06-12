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Красноярцев приглашают отметить киргизский национальный праздник

Празднование Жайлоо пройдет 15 июня на острове Татышев.

Как создавалась новая Россия
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярцев приглашают на национальный праздник кочевых народов. Об этом сообщили в мэрии.

15 июня в Красноярске пройдет Жайлоо — праздник, связанный с главным традиционным видом деятельности киргизов — животноводством.

С 12:00 на восточной стороне острова Татышев начнётся концертная программа. Хит этого года «Матушка Земля» исполнит певица Каныкей в сопровождении танцоров киргизского коллектива «Капелька».

Возле сценического комплекса разместят колоритные юрты. Горожане прикоснутся к традициям и культуре киргизского народа. Из национальных блюд можно будет отведать ароматный плов и свежие лепёшки, а также выпить освежающие кумыс и айран.

В 14:30 пройдут поединки на поясах Курош. Участники продемонстрируют силу и ловкость, соревнуясь за звание лучшего.

Праздник пройдет на острове Татышев с 12:00 до 18:30.

А 12 июня в Красноярске праздную День России. Программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.