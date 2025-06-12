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Польский евродепутат Браун разгромил посвященную ЛГБТ* выставку

Спикер Сейма Шимон Холовня раскритиковал депутата Европарламента Брауна, порвавшего плакаты ЛГБТ*-тематики в коридоре польского парламента.

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Источник: Аргументы и факты

Депутат Европарламента и экс-кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун разгромил выставку с плакатами ЛГБТ*-тематики, организованную в коридоре польского Сейма. Об этом сообщает Polsatnews.

По данным издания, когда парламентарий заметил инсталляцию, он пришел в ярость и начал разрывать и валить плакаты, которые стояли на треногах. Некоторые из них он топтал ногами.

«Загляните в конституцию. Ознакомьтесь, пожалуйста, с категорией оскорбления общественной морали», — ответил Браун на вопрос журналиста, поинтересовавшегося мотивами его действий.

Спикер Сейма Шимон Холовня не оставил данный инцидент без внимания. Он запретил евродепутату посещать польский парламент, подчеркнув, что в стенах Сейма не должно быть места для дебоширов.

Ранее сообщалось, что уставший от пропаганды ЛГБТ* в США американец ушел на СВО ради российского паспорта.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.