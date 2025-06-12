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Стали известны подробности переговоров Илона Маска с «Космотрасом» в 2000-х: Речи о покупке российской ракеты не шло

Маск интересовался пусковой услугой, а не собирался покупать российскую ракету.

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Источник: Комсомольская правда

В начале 2000-х годов Илон Маск рассматривал возможность использования российских ракет для вывода полезной нагрузки в космос, но не планировал их приобретать. Об этом РИА Новости рассказал участник переговоров американского предпринимателя с российской компанией «Космотрас».

Как пояснил источник, состоялась всего одна деловая встреча, которая прошла в рабочем формате и длилась недолго. Представителей Маска интересовала исключительно пусковая услуга — возможность вывода своих космических аппаратов с помощью российских носителей.

«То есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете», — заявил собеседник, уточнив, что речь шла о нескольких запусках разных полезных нагрузок на отдельных ракетах, а не о единичном пуске.

Накануне отец бизнесмена Эррол Маск заявил, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой пытался купить ракету в России, но ему ее не продали. По словам Эррола, российская сторона сочла предложение шуткой.