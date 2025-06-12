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«Медведь трехлетка шел в сторону деревни». Три медведя показались в Беларуси людям в один день

Белорусы встретились с тремя медведями за один день.

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Источник: Комсомольская правда

В Беларуси медведи показались людям в один день на Брестчине и Гродненщине. Так, медведя заметили вблизи одной из деревень Кобринского района, сообщает «Кобрынскi веснiк».

Косолапый вышел из лесного массива в районе деревни Славное и двигался в сторону деревни Новоселки.

— По прогнозам, возраст зверя около 3-х лет, — предупредили в сельисполкоме, попросив местных жителей учитывать информацию о лесном звере.

Заметивший медведя сельчанин рассказал БелТА, что он наводил порядок на придомовой территории, косил траву, когда заметил медведя.

— Мужчина позвонил мне, чтобы я предупредила людей, что в наших краях появился медведь, чтобы все были осторожны. Также сообщили в охотхозяйство, лесникам, обратились в районную газету, — прокомментировала председатель Тевельского сельского совета Инна Кузнецова.

В Гродненской области медведя зафиксировала фотоловушка. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Повстречавший медведя кобринчанин Александр Григорик сказал, что сам является охотником с 11-летним стажем, поэтому, услышав в зарослях рычания, сразу понял, что это не собака. После встречи медведь перебежал дорогу. Мужчина считает, что медведя привлек запах свежескошенной травы, так как в мае — июне кормовая база в лесу слабая.

В Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении сообщили, что на Брестчине не зарегистрировано постоянно обитающих медведей. Однако в последние годы косолапых периодически встречают в Ивацевичском, Кобринском районах, на юге Брестского района также находили следы.

— В Ивацевичском районе медведь пасеки разрушал. В Беловежской пуще тоже встречали медведя, который проходил, может, временно задерживался. А так, чтобы они остались тут у нас, размножались, такого нет. Ни один пользователь охотничьих угодий не показывал, что у него обнаружен медведь. Учеты мы проводим каждый год, — прокомментировал ведущий инженер по охотничьему хозяйству я Игорь Артющик.

И в тот же день появилась информация, что еще в лесах под Гродно заметили сразу двух медведей. В этот раз мишки попали на фотоловушки в районе деревень Дубинка и Маркиши, а также в заказнике «Озеры», написал телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Местные власти попросили жителей учитывать информацию, планируя поход в лес.

Напомним, ранее медведь появился на окраине Гродно, власти предупредили о нем местных жителей: «Такого еще не было!». После сообщили, что «гродненский» медведь, которого заметили в лесу между Гожей и жилым массивом Зарица, спустя сутки з переплыл реку и ушел в Литву.

Между тем синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в июне 2025: «Начинается период приятной погоды».