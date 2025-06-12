«Медведь трехлетка шел в сторону деревни». Три медведя показались в Беларуси людям в один день

— В Ивацевичском районе медведь пасеки разрушал. В Беловежской пуще тоже встречали медведя, который проходил, может, временно задерживался. А так, чтобы они остались тут у нас, размножались, такого нет. Ни один пользователь охотничьих угодий не показывал, что у него обнаружен медведь. Учеты мы проводим каждый год, — прокомментировал ведущий инженер по охотничьему хозяйству я Игорь Артющик.