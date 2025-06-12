Самарская область подписала новое соглашение для развития туризма

Регион объединит усилия с отраслевыми лидерами, чтобы привлечь больше туристов и улучшить сервис для гостей.
11 июня 2025 года на форуме «Путешествуй!» Самарская область заключила соглашение с «Мастерской гостеприимства» и Общенациональным союзом индустрии туризма. Основная цель — увеличить поток путешественников в регион и поднять уровень сервиса.
Особое внимание уделят подготовке кадров: в планах — улучшить обучение специалистов, повысить престиж профессий в сфере туризма и внедрить систему профессиональных стандартов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз подчеркивал, что туризм — ключевой фактор экономического роста региона.
Самарская область уже популярна у туристов, что подтверждается различными рейтингами. Новое соглашение поможет сделать отдых ещё комфортнее и привлечь больше гостей.
«Совместная работа с ведущими организациями отрасли укрепит позиции региона как одного из лучших направлений для внутреннего туризма», — отметила министр туризма области Екатерина Матвеева.
Инициатива соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
—-
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.