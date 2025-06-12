Жители Башкирии получили поздравления с Днем России от первых лиц государства

Высшие должностные лица Российской Федерации поздравили жителей Башкирии по случаю Дня России. Об этом рассказала пресс-служба администрации главы республики.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к главе Башкирии Радию Хабирову подчеркнул важность патриотизма и единства народа. В послании отмечалось, что верность историческим традициям и любовь к Родине помогают преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Руководитель государства пожелал успехов и всего самого доброго.
Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении акцентировал внимание на объединяющей роли праздника для всех граждан страны. Он отметил необходимость сохранения культурного наследия и традиционных ценностей в современном мире, а также пожелал здоровья и благополучия.
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в обращении подчеркнул важность преемственности поколений и патриотизма как основы развития страны. Он выразил уверенность, что сохранение традиций и единства позволит России оставаться сильным независимым государством.
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