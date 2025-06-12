Жители Башкирии получили поздравления с Днем России от первых лиц государства

Президент России Владимир Путин в своем обращении к главе Башкирии Радию Хабирову подчеркнул важность патриотизма и единства народа. В послании отмечалось, что верность историческим традициям и любовь к Родине помогают преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Руководитель государства пожелал успехов и всего самого доброго.