Журналист из США Рик Санчес рассказал, в чем американцы завидуют русским

«Москва олицетворяет для меня то, чем стремится быть Америка. Мы, американцы, должны стать страной, где люди не весят 220 килограммов, где не у всех татуировки на шее или лице, где правительство не занимается правами ЛГБТ* или трансгендеров. Когда я слышу от американцев, какими они хотят быть, они, фактически, описывают то что есть в России. Здесь я вижу элегантность. Я вижу людей, которые очень ориентированы на семью, ходят вместе, рука об руку, мужья с женами, матери с детьми. Это исчезает в США», — сказал Рик Санчес aif.ru.