Журналист из США Рик Санчес рассказал, в чем американцы завидуют русским

Многие американцы видят в России страну, которой сами хотели бы жить. Об этом сказал в интервью aif.ru журналист из США Рик Санчес, работающий ведущим на RT.
«Москва олицетворяет для меня то, чем стремится быть Америка. Мы, американцы, должны стать страной, где люди не весят 220 килограммов, где не у всех татуировки на шее или лице, где правительство не занимается правами ЛГБТ* или трансгендеров. Когда я слышу от американцев, какими они хотят быть, они, фактически, описывают то что есть в России. Здесь я вижу элегантность. Я вижу людей, которые очень ориентированы на семью, ходят вместе, рука об руку, мужья с женами, матери с детьми. Это исчезает в США», — сказал Рик Санчес aif.ru.
Также журналист отметил гораздо более низкий уровень уличной преступности в России по сравнению с Америкой и странами западной Европы.
«И преступность в США процветает. Также, как в Лондоне, Париже или Берлине. А здесь, в России, я вижу, как люди оставляют свои кошельки и сумки, и это не умно, но я просто не вижу воровства. Я не вижу нападений. Я не вижу преступлений», — сказал Рик Санчес.
Также журналист рассказал, почему известный телеведущий Такер Карлсон был уволен с американского телеканала. По его словам это произошло из-за освещения темы украинского конфликта с невыгодной для правительства США точки зрения.
Ранее на RT вышел первый выпуск шоу «Эффект Санчеса» гостем которого стал помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский.