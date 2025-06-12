«Никак не задевает»: Сарик Андреасян ответил на критику своих фильмов

До этого Андреасян оказался замешан в конфликте, который был вызван обсуждением «Аноры», Андрея Тарковского и фестивального кино со студентами Московской международной киношколы. Свою речь Андреасян сопроводил ненормативной лексикой. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов.