В Красноярске городские автобусы проверили на экологичность

В Красноярске завершилась проверка экологической безопасности общественных автобусов, в ходе которой были протестированы транспортные средства КПАТП № 5 и № 7. Результаты обрадовали: ни одно из проверенных автобусов не превысило предельно допустимые нормы загрязнения. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Проверка была организована 10 июня. Замеры проводились на конечных остановках различных маршрутов в Свердловском и Октябрьском районах города, что позволило получить объективную картину состояния городской экологии.
Специалисты Министерства экологии Красноярского края совместно с сотрудниками Краевого центра мониторинга оценили выбросы 11 автобусов, работающих у двух крупнейших перевозчиков города. Эти меры являются частью программы по улучшению экологической ситуации в столице региона.
Министр экологии призвал другие транспортные предприятия последовать примеру этих компаний и заключать аналогичные соглашения, направленные на защиту здоровья горожан и охрану природы родного края.
В ближайшее время запланированы еще две проверки — 27 июля и 15 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске 12 июня подведут итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства.