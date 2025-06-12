В Красноярске городские автобусы проверили на экологичность

В Красноярске завершилась проверка экологической безопасности общественных автобусов, в ходе которой были протестированы транспортные средства КПАТП № 5 и № 7. Результаты обрадовали: ни одно из проверенных автобусов не превысило предельно допустимые нормы загрязнения. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.