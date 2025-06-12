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Полуденный выстрел прогремел в Хабаровске в День России

Мэр города принял участие в торжественной церемонии.

Как создавалась новая Россия
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

На набережной Хабаровска в районе «Арены Ерофей» прогремел торжественный полуденный выстрел. Праздничное мероприятие посвятили Дню России. Гильзу после выстрела мэру передали в подарочном футляре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Полдень 12 июня набережная встретила грохотом гаубицы. В честь Дня России из артиллерийского орудия Д-30 прогремел выстрел. Это событие стало частью официальной церемонии, в которой участвовали генерал-лейтенант Михаил Носулев, мэр города Сергей Кравчук, представители ВВО, «Юнармии» и жители Хабаровска.

«Право выстрелить из пушки предоставили Сергею Кравчуку. Гильзу от снаряда ему вручили в футляре, а он оставил запись в памятной книге полуденного выстрела», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

На месте установили 50-метровый флагшток, на который подняли флаг России.