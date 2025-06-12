В Хабаровском крае грядут жёсткие штрафы за алкоголь на детских площадках

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить размер штрафов в десять раз — с нынешних 500−1500 рублей до 5000 рублей и выше. По его мнению, действующие меры не способны остановить нарушителей, которые распивают спиртное прямо там, где играют дети. Это приводит к конфликтам и вызовам полиции.