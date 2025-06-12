В Хабаровском крае грядут жёсткие штрафы за алкоголь на детских площадках

В Хабаровском крае возможно ужесточение штрафов за употребление алкоголя на детских площадках. Такая инициатива появилась в Госдуме России и уже привлекла внимание региональных властей и общественности, сообщает m24.ru.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить размер штрафов в десять раз — с нынешних 500−1500 рублей до 5000 рублей и выше. По его мнению, действующие меры не способны остановить нарушителей, которые распивают спиртное прямо там, где играют дети. Это приводит к конфликтам и вызовам полиции.
Хотя на данный момент конкретных шагов по введению новых штрафов в Хабаровском крае не объявляли, жители региона поддерживают идею более строгого контроля за такими нарушениями. Распитие алкоголя в общественных местах, особенно на детских площадках, остаётся серьёзной проблемой, влияющей на безопасность и комфорт семей с детьми.
Кроме того, в России также рассматривается законопроект, запрещающий продажу алкоголя по воскресеньям, который может повлиять на общее снижение потребления спиртного.
Если новые штрафы в Хабаровском крае вступят в силу, это станет серьёзным шагом к улучшению общественного порядка и защите детства в регионе.