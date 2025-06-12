Готовьтесь к 2032 году: опасность столкновения космического «убийцы городов» с Луной увеличилась

Еще в феврале 2025 года ученые впервые сообщили о вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в декабре 2032 года. Тогда риск составлял всего 3,1 процентов, что, несмотря на невысокие показатели, было достаточно тревожно, учитывая размеры объекта. Астероид, длиной от 53 до 67 метров, по своим характеристикам сопоставим с тем, что вызвало разрушения в Тунгуске в 1908 году. Это событие стало одним из самых мощных ударов космического объекта по Земле за последние века.