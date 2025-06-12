Готовьтесь к 2032 году: опасность столкновения космического «убийцы городов» с Луной увеличилась

В последние годы астрономы пристально следят за движением потенциально опасных астероидов, способных нанести значительный урон Земле. Одним из таких объектов стал астероид 2024 YR4, который ранее вызывал опасения из-за возможного столкновения с нашей планетой в 2032 году. Однако новые наблюдения и уточнения траектории значительно изменили картину: риск столкновения с Луной, а не с Землей, увеличился до 4,3 процентов.
Еще в феврале 2025 года ученые впервые сообщили о вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в декабре 2032 года. Тогда риск составлял всего 3,1 процентов, что, несмотря на невысокие показатели, было достаточно тревожно, учитывая размеры объекта. Астероид, длиной от 53 до 67 метров, по своим характеристикам сопоставим с тем, что вызвало разрушения в Тунгуске в 1908 году. Это событие стало одним из самых мощных ударов космического объекта по Земле за последние века.
Изначальные расчеты показывали, что столкновение могло бы привести к катастрофическим последствиям, уничтожая целые города и вызывая глобальные климатические изменения. Поэтому ученые и правительства начали активное наблюдение за этим объектом, чтобы своевременно подготовиться к возможной угрозе.
Однако после получения новых данных с телескопа James Webb Space Telescope (JWST), ситуация изменилась. Астрономы под руководством Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса пересчитали траекторию астероида, учитывая новые наблюдения. В результате риск столкновения с Луной вырос до 4,3 процентов.
По словам астрономов, это увеличение связано с тем, что астероид имеет более сложную орбиту, чем предполагалось ранее, и его путь может привести к столкновению именно со спутником Земли — Луной. Хотя столкновение с Луной не вызовет разрушений или изменений в ее орбитальной динамике, оно даст уникальную возможность для научных исследований. В случае удачного попадания, ученые смогут наблюдать за образованием кратера и изучить процессы, происходящие при столкновениях космических объектов.
Несмотря на то, что вероятность столкновения с Землей остается очень низкой — менее одного процента — увеличение риска для Луны привлекает внимание ученых. Кроме того, отслеживание траектории астероида — сложный и многоэтапный процесс, требующий постоянных наблюдений и пересчетов. Астрономы планируют провести дополнительные наблюдения в декабре 2028 года, чтобы уточнить параметры орбиты и определить, насколько велика вероятность столкновения в будущем.
Астероид 2024 YR4 приближается к Земле каждые четыре года, что дает ученым регулярную возможность отслеживать его движение и обновлять прогнозы. В случае подтверждения увеличенного риска международное сообщество может подготовиться к возможным сценариям, включая разработку методов отклонения астероида или эвакуации населения.