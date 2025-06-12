У Крымского моста образовалась пробка из 600 автомобилей

Данные площадок бронирования и турагентств фиксируют увеличение бронирования отелей, гостевых домов, квартир и апартаментов в Крыму в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост турпотока наблюдается в Ялте, Алуште и поселках неподалеку. Также туристы выбирают запад полуострова — Евпаторию, Саки, Оленевку, Черноморское и Новофедоровку. Наплыв ожидается в Новом Свете и Севастополе.