У Крымского моста образовалась пробка из 600 автомобилей

В очереди у Крымского моста скопилось уже более 600 машин, пробка продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский».
Туристы рассказывают, что ручные досмотры на полуостров осуществляют более 50 сотрудников, благодаря чему большая пробка движется.
Данные площадок бронирования и турагентств фиксируют увеличение бронирования отелей, гостевых домов, квартир и апартаментов в Крыму в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост турпотока наблюдается в Ялте, Алуште и поселках неподалеку. Также туристы выбирают запад полуострова — Евпаторию, Саки, Оленевку, Черноморское и Новофедоровку. Наплыв ожидается в Новом Свете и Севастополе.
Министерство экономического развития России ожидает, что туристический поток в Крым в этом году увеличится на 40−45%.
В майские праздники полуостров посетили почти 358 тыс. туристов, что на 34% больше, чем в аналогичный период 2024 года.