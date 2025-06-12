Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крымского моста образовалась пробка из 600 автомобилей

Очередь из машин перед мостом в Крым продолжает расти.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В очереди у Крымского моста скопилось уже более 600 машин, пробка продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский».

Туристы рассказывают, что ручные досмотры на полуостров осуществляют более 50 сотрудников, благодаря чему большая пробка движется.

Данные площадок бронирования и турагентств фиксируют увеличение бронирования отелей, гостевых домов, квартир и апартаментов в Крыму в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост турпотока наблюдается в Ялте, Алуште и поселках неподалеку. Также туристы выбирают запад полуострова — Евпаторию, Саки, Оленевку, Черноморское и Новофедоровку. Наплыв ожидается в Новом Свете и Севастополе.

Министерство экономического развития России ожидает, что туристический поток в Крым в этом году увеличится на 40−45%.

В майские праздники полуостров посетили почти 358 тыс. туристов, что на 34% больше, чем в аналогичный период 2024 года.