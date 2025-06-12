Овчинский: в Донском районе построят здания для служб города в рамках КРТ

На юге Москвы, в Донском районе, по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промышленной зоны «Донские улицы». Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, площадь территории — 15,28 гектара.
Ознакомиться с проектом решения можно на официальном сайте столичного правительства. Под редевелопмент отведено пространство, находящееся рядом с Третьим транспортным кольцом (ТТК).
«На участке построят объекты для размещения организаций, предоставляющих коммунальные услуги, а также создадут качественную инфраструктуру для жизнеобеспечения новых зданий. Общая площадь недвижимости составит 8,4 тысячи квадратных метров. В частности, здесь возведут новое здание базы районного автодорожного предприятия площадью четыре тысячи квадратных метров. Почти такой же площадью будет административное здание», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Овчинский отметил, что согласно проекту, будет построен современный центральный тепловой пункт площадью 270 кв. метров и локальные очистные сооружения, площадь которых составит 170 кв. метров. Строительство будет вестись в течение пяти лет, по его окончании все объекты будут безвозмездно переданы городу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о том, что территория вблизи станции метро «Фонвизинская» будет преобразована в рамках программы КРТ. На месте устаревших объектов появится жилье для участников программы реновации, а также многофункциональный комплекс с гостиницей и спортивным центром. Это позволит создать более 1100 рабочих мест. Работы будут проводиться по адресу: улица Милашенкова, владение 2. В настоящее время на этой территории расположены устаревшие объекты.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта общей площадью около 4200 гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.