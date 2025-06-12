Овчинский: в Донском районе построят здания для служб города в рамках КРТ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о том, что территория вблизи станции метро «Фонвизинская» будет преобразована в рамках программы КРТ. На месте устаревших объектов появится жилье для участников программы реновации, а также многофункциональный комплекс с гостиницей и спортивным центром. Это позволит создать более 1100 рабочих мест. Работы будут проводиться по адресу: улица Милашенкова, владение 2. В настоящее время на этой территории расположены устаревшие объекты.