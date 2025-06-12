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Старший прапорщик Станислав Нохоев из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом состоялось 12 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Станислав Нохоев из Ольхонского района. Как сообщает мэр района Андрей Тыхеев, бойца не стало 24 марта 2025 года.

— В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики погиб наш земляк, старший техник, старший прапорщик войсковой части 31832, — пишет в социальной сети Андрей Тыхеев.

Героя проводили в последний путь 12 июня в Иркутске. Церемония прощания состоялась на аллее Славы Александровского кладбища.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «за ленточкой» героически погиб Алексей Хмелев из Качугского района. Рядового, стрелка-сапера штурмовой роты не стало 24 мая 2025 года в возрасте 24 лет.