Скотт Бессент заявил, что ему неизвестно о снятии Вашингтоном санкций против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент признался, что ему неизвестно об отмене администрацией президента Дональда Трампа каких-либо санкций, которые ранее были введены против Российской Федерации. Об этом чиновник заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о возможной отмене санкций против Москвы.
«Насколько мне известно, нет», — коротко ответил Бессент, но при этом не смог назвать ни одной структуры РФ, в отношении которой США при Трампе ввели санкции. А когда демократ Крис Кунс, представляющий в сенате штат Делавэр, заявил, что администрация Трампа не ввела против России ни одной санкции, министр финансов не стал спорить с этим утверждением.
Но, Скотт Бессент добавил, что Вашингтон предпринимает меры против судов, которые якобы перевозят нефть из России и Ирана.
«Россияне и иранцы очень хорошо умеют обходить санкции с помощью так называемых теневых флотов. Мы оказываем на них давление», — подчеркнул министр.
Ранее Скотт Бессент в ходе заседания бюджетного комитета палаты представителей Конгресса сообщил, что введение новых санкций ещё актуально. Но, министр отметил, что в этом вопросе много рисков. Потому при принятии очередных рестрикций необходимо учитывать возможные последствия шагов.
А европейская пресса тревожится, что Европейскому союзу (ЕС) предстоит нелегкая битва за принятие новых санкций против России. Планы ЕС по введению ограничений в отношении российских банков и энергетических компаний уже столкнулись «с наиболее дружественными Кремлю странами», которые угрожают воспользоваться своим правом вето.