Скотт Бессент заявил, что ему неизвестно о снятии Вашингтоном санкций против РФ

«Насколько мне известно, нет», — коротко ответил Бессент, но при этом не смог назвать ни одной структуры РФ, в отношении которой США при Трампе ввели санкции. А когда демократ Крис Кунс, представляющий в сенате штат Делавэр, заявил, что администрация Трампа не ввела против России ни одной санкции, министр финансов не стал спорить с этим утверждением.