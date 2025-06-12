Названы своеобразные гастрономические пристрастия британского монарха

В течение многих лет ходили слухи о необычных привычках короля в еде. Например, в 2006 году британский журналист утверждал, что наследный принц Чарльз требует, чтобы работники дворцовой кухни варили для него семь яиц в день, из которых он съедает только одно, чтобы убедиться в их качестве. Однако, в ответ на эти слухи, представитель дворца заявил, что это неправда, и король никогда не практиковал такого.