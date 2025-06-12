Названы своеобразные гастрономические пристрастия британского монарха

Во время недавней поездки в замок Ланкастер, которая стала частью его официального визита в Ланкашир, британский король Карл III рассказал о своих необычных предпочтениях в еде и взглядах на сельское хозяйство.
Во время посещения замка Ланкастер, где он принял участие в церемонии вручения ключей и встретился с ветеранами Второй мировой войны, король Карл не скрывал своей любви к определенным деликатесам. Особенно он проявил интерес к овечьему сыру, который ему предложили на выставке местных продуктов. В разговоре с владельцем фермы Джиллиан Хейл он признался, что любит есть овечий сыр с печеньем для пищеварения — необычным сочетанием, которое, по его словам, приносит ему удовольствие.
Интересно, что несмотря на свою страсть к сыру, он публично заявил, что два дня в неделю полностью отказывается от мяса и рыбы, а в один из этих дней — и от молочных продуктов. Это подтверждает его приверженность экологически чистым и устойчивым методам ведения сельского хозяйства, которые он активно пропагандирует уже более 40 лет.
Король Карл III — один из самых известных сторонников органического земледелия и экологически чистых продуктов. В 1990 году он создал собственную линию органических продуктов под брендом Duchy Originals, а в 2017 году выступил с речью, в которой подчеркнул, что будущее человечества напрямую зависит от развития органического земледелия. Он отметил, что его собственный путь к экологически чистому фермерству начался в 1980-х годах, когда он решил отказаться от индустриальных методов и перейти к натуральному способу ведения хозяйства.
В течение многих лет ходили слухи о необычных привычках короля в еде. Например, в 2006 году британский журналист утверждал, что наследный принц Чарльз требует, чтобы работники дворцовой кухни варили для него семь яиц в день, из которых он съедает только одно, чтобы убедиться в их качестве. Однако, в ответ на эти слухи, представитель дворца заявил, что это неправда, и король никогда не практиковал такого.
Владелица бизнеса в Ланкашир Кейт Мейкин отметила, что король проявил особый интерес к восстановительному сельскому хозяйству и использованию местной шерсти, что полностью соответствует его экологической позиции.
В рамках визита в замок Ланкастер король принял участие в традиционной церемонии вручения ключей, которая проводится с 1851 года. В этот день ему вручили символические ключи от замка, что является важной исторической традицией, символизирующей доверие и уважение. Впервые эта церемония была проведена в честь королевы Виктории, а в 2015 году — в честь королевы Елизаветы.
Несмотря на теплый прием, короля ожидали и протестующие. Группа активистов, выступающих против монархии, собралась с плакатами и скандировала лозунги вроде «Не мой король», «Отмените монархию» и «Откажитесь от герцогства».