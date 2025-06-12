Китай начал серийное производство крупнейшего в мире самолёта-амфибии AG600

Китайская корпорация авиационной промышленности официально объявила о переходе к серийному производству крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600. Соответствующая лицензия была получена 11 июня, что открыло путь к массовому выпуску этой машины.
Габариты нового воздушного судна впечатляют: длина составляет 38,9 метра, высота — 11,7 метра, размах крыльев достигает 38,8 метра. По размерам AG600 превосходит стандартные узкофюзеляжные авиалайнеры. Технические характеристики включают максимальную взлетную массу в 60 тонн и дальность полета до 4500 километров.
Основное назначение AG600 — тушение лесных пожаров (способен переносить 12 тонн воды) и проведение спасательных операций на водных пространствах. Однако конструкция предусматривает возможность быстрого переоборудования для выполнения других задач: мониторинга морской среды, перевозки пассажиров и грузов, а также разведки полезных ископаемых.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что третий опытный образец российского самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 успешно совершил десятый испытательный полет. Самолет достиг скорости 0,81 Маха и в течение 2,5 часа находился на высоте 12,2 тысячи метров.