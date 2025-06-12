Китай начал серийное производство крупнейшего в мире самолёта-амфибии AG600

Основное назначение AG600 — тушение лесных пожаров (способен переносить 12 тонн воды) и проведение спасательных операций на водных пространствах. Однако конструкция предусматривает возможность быстрого переоборудования для выполнения других задач: мониторинга морской среды, перевозки пассажиров и грузов, а также разведки полезных ископаемых.