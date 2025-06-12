Мошенники начали «раздевать» россиян на фотографиях

«Не поддавайтесь на провокации. Эти изображения — подделка, их не существовало. Не платите вымогателям. Это только продлит шантаж. Проверьте настройки приватности, закройте фотоальбомы [в соцсетях] и ограничьте доступ к личной информации», — сказал Шейкин в разговоре с ТАСС.