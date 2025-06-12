Мошенники начали «раздевать» россиян на фотографиях

Пользователям советуют ограничить доступ к фотоальбомам, чтобы у мошенников не было к ним доступа.
Для борьбы с мошенниками россиянам рекомендуется устанавливать ограничения на доступ к своим фотоальбомам в социальных сетях. Поскольку злоумышленники могут использовать поддельные интимные изображения пользователя для шантажа. Об этом рассказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Не поддавайтесь на провокации. Эти изображения — подделка, их не существовало. Не платите вымогателям. Это только продлит шантаж. Проверьте настройки приватности, закройте фотоальбомы [в соцсетях] и ограничьте доступ к личной информации», — сказал Шейкин в разговоре с ТАСС.
Сенатор также рекомендовал обращаться в правоохранительные органы при столкновении с вымогателями и сохранять всю переписку в качестве доказательства. Он посоветовал направлять жалобы на подобные рассылки администрациям мессенджеров или социальных сетей. Помимо этого, отмечает Шейкин, важно информировать о случившемся родственников и близких.
Ранее сообщалось, что мошенники в России начали использовать нейросети для создания фальшивых интимных фотографий на основе снимков, найденных в открытом доступе в соцсетях. Злоумышленники рассылают такие изображения через мессенджеры, требуют выкуп и угрожают распространением среди знакомых. Эксперты отмечают рост подобных случаев и обсуждение введения уголовной ответственности за использование дипфейков.