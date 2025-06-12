Переживший рак канадец Серкин четыре раза сорвал миллионные джек-поты

Житель Канады Дэвид Серкин смог четырежды сорвать джек-пот в лотерее. Вылечившийся от рака мужчина одержал свою первую победу более десяти лет назад. В следующий раз удача улыбнулась ему в августе и ноябре прошлого года, а последний джек-пот он выиграл в мае. В общей сложности канадец получил около 2,5 млн долларов.