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Переживший рак канадец Серкин четыре раза сорвал миллионные джек-поты

Житель Канады Дэвид Серкин трижды за год выиграл джек-поты лотереи.

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Источник: Аргументы и факты

Житель Канады Дэвид Серкин смог четырежды сорвать джек-пот в лотерее. Вылечившийся от рака мужчина одержал свою первую победу более десяти лет назад. В следующий раз удача улыбнулась ему в августе и ноябре прошлого года, а последний джек-пот он выиграл в мае. В общей сложности канадец получил около 2,5 млн долларов.

Уточняется, что 78-летний Серкин играет в лотереях более 40 лет.

«Я знаю, что шансы на четыре выигрыша астрономические, и я не думаю, что это произойдет снова», — заявил мужчина в пресс-бюллетене, который был недавно выпущен Лотерейной корпорацией Западной Канады (WCLC).

По словам канадца, он продолжает играть в лотереи, потому что получает удовольствие от этого процесса.

По данным Guardian, Серкин выиграл $500 тысяч 20 августа, миллион долларов 16 ноября и еще один миллион 3 мая. Свой последний выигрыш он получил, купив билет на автозаправочной станции в своем родном городе Летбридж. В бюллетене WCLC говорится, что его шансы на выигрыш первого джекпота составляли 1 к 33,3 миллионам.

Ранее сообщалось, что канадец третий раз за год выиграл в лотерее $1 млн.