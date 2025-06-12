Четырехдневные выходные начались для жителей Башкирии

Несмотря на дополнительные выходные дни в июне, зарплата работников, получающих оклад, не может быть снижена. Это объясняется тем, что оклад выплачивается за выполнение установленной нормы рабочего времени, которая в июне составляет 142 часа при 40-часовой рабочей неделе. Таким образом, даже с учетом праздничных дней, норма рабочего времени за месяц будет полностью отработана.