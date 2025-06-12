Четырехдневные выходные начались для жителей Башкирии

В Башкирии начались четырехдневные выходные в честь Дня России. Государственная инспекция труда республики напомнила о правилах работы и оплаты труда в период праздников.
В этом году праздник выпал на четверг, а благодаря переносу выходного с 8 марта на 14 июня у работников с пятидневной рабочей неделей образовался четырехдневный отдых — с 12 по 15 июня.
Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, для сотрудников, которые будут работать 12 июня, предусмотрена двойная оплата труда. Привлечение к работе в выходные дни допускается только с письменного согласия работника, за исключением особых случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.
Несмотря на дополнительные выходные дни в июне, зарплата работников, получающих оклад, не может быть снижена. Это объясняется тем, что оклад выплачивается за выполнение установленной нормы рабочего времени, которая в июне составляет 142 часа при 40-часовой рабочей неделе. Таким образом, даже с учетом праздничных дней, норма рабочего времени за месяц будет полностью отработана.
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